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Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Siirt Kurtalan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

22.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:35Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolu Sarıevler mevkiinde meydana geldi. Hasan G., yönetimindeki 07 CBL 79 plakalı araç ile karşı yönden gelen Hüseyin Ç,. yönetimindeki 42 FDY 10 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan G., İhsan G., Hüseyin Ç., Mehmet Ç., Şehristan Ç., adlı yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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