Siirt'te İlk Defa Düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 20 Ton Hamsi 2 Saatte Tükendi

Siirt- Trabzon kardeşliği projesi kapsamında ilk kez düzenlenen hamsi festivalinde, 20 ton hamsi 2 saatte tükendi.Siirt-Trabzon kardeşlik projesi kapsamında ilk kez düzenlenen hamsi festivali kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda, halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Eski hükümet konağının önünde kurulan mangallar vasıtasıyla pişirilen hamsiler vatandaşlara dağıtıldı. Hamsi festivaline AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören , Vali Ali Fuat Atik Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç , Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, Trabzon'dan gelen ve Siirtli vatandaşlar katıldı.Hamsi festivalinin düzenlediği alana heyet ile gelen ve burada açılış konuşmasını yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı himayelerinde yürütülen 'Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında; Siirt Belediyesi ve Trabzon-Ortahisar Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen, hamsi festivaline ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu anlamlı kültür şöleni programına hoş geldiniz. Siirt ilimiz, üç dilin ve farklı kültürlerin, bin yıldan beri barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehridir. Bir kültür armonisi olan kentte yaşanan her bir kültür, Siirt'e kendi rengini vermiş ve bununla ortak bir yaşam kültürüne ulaşılmıştır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile hareket ederek, devlet-vatandaş kucaklamasını esas alan bir yönetim anlayışı ile çok önemli mesafelerin alındığına inanıyorum. Bu kutsal vatan topraklarında, et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz, huzur ikliminde Kardeş olmuşuz. PKK gibi bölücü bazı unsurlar bu kardeşliği, bu huzuru bozmaya çalışıyor. Ancak bunu asla başaramayacaklardır. Kardeşliğimizin pekişmesinde; vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağduyulu basının büyük katkısı vardır. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.20 TON HAMSİ DAĞITILDISiirt'te ilk defa düzenlenen hamsi festivalinde Trabzon'dan getirilen 20 ton hamsi, Siirtlilere dağıtıldı. Eski hükümet konağının önünde mangallarda pişirilen hamsiler, Siirt Valisi Atik ve protokol üyelerine dağıtımı ile başladı. Siirt'te ilk defa hamsi balığı yiyen vatandaşlar, emeği geçen yetkililere teşekkür etti. 20 ton hamsi, 2 saat içerisinde pişirilip dağıtılırken, Trabzonlu yetkililer, "Hamsilerimizi gündüzden pişirmeye başladık ve tencerelerde muhafaza altına aldık. Dağıtımın başlamasının ardından ortalama 2 saat içerisinde hamsileri Siirtlilere dağıttık" ifadelerini kullandı.Hamsi festivali, her iki şehrin folklor ekiplerinin gösterisi ve konserler ile devam etti.