11.06.2019 15:54
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Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı

Siirt

Siirt'te bir işçi, çalıştığı inşaatın iskelesinden düştü.

Siirt'te bir işçi, çalıştığı inşaatın iskelesinden düştü. Yaklaşık 4 metreden sert zemine çakılıp yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilin bilgiye göre olay, Siirt- Kurtalan kara yolu Afetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta kalıpçılık yapan 29 yaşındaki Ahmet Dündar çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten sert zemine çakıldı. Haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yaralı Dündar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İHA
Kurtalan, İşçi, Siirt, 3. Sayfa

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