Haberler» Güncel» Haber

Siirt'te işçileri taşıyan tarım aracı devrildi: 13 yaralı

SİİRT'te tarım işlerini taşıyan patpat aracınnın devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 tarım işçisi yaralandı.

22.08.2019 21:39 Siirt'te işçileri taşıyan tarım aracı devrildi: 13 yaralı
SİİRT'te tarım işlerini taşıyan patpat aracınnın devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Serhat Evin'in kullandığı patpat diye bilenen tarım aracı, Botan Nehri yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, araçta bulunan çocuk ve kadınlarında olduğu 13 tarım işçisi yaralandı.
İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanenin acil servisine tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:52   Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı (2)
22:51   Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP'li gruba müdahale: 17 gözaltı
22:50   DHA YURT BÜLTENİ-22
22:49   AK Parti'nin 18. yaş marşı
22:48   Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı (2)
22:48   Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
22:47   Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı