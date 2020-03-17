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Siirt'te ışık hadisesi programı iptal edildi

Siirt'in Tillo ilçesinde her yıl 21 Mart ile 23 Eylül'de düzenlenen ışık hadisesi programı iptal edildi.

17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:28
Siirt'te ışık hadisesi programı iptal edildi
Siirt 'in Tillo ilçesinde her yıl 21 Mart ile 23 Eylül 'de düzenlenen ışık hadisesi programı iptal edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 256 yıl önce dönemin astronomi dehası Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından hocasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 'ışık hadisesi" için 21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan programın korona virüs nedeniyle iptal edildiği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : 21 Mart, Tillo, Eylül, Siirt, Güncel

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