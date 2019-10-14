Haberler » 3. Sayfa » Siirt'te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Siirt'te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Siirt'te izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

14.10.2019 15:56Siirt'te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
Siirt'te izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt'in Tillo ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbari çalışmalar esnasında elde edilen bilgilerde Tillo ilçesi mermer ocağı bölgesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alınmıştır. Aynı gün icra edilen takip çalışmaları sonucu 4 şüpheli izinsiz kazı yapmaya çalıştıkları sırada yakalanmış olup, şüpheliler ve şüphelilerin kullandığı araçta adli makamlardan alınan arama kararı gereği yapılan aramada, bir adet define arama detektörü, bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet USB bellek, 3 adet define aramada kullanılan araç-gereç ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Tillo, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:45 Ayşe Karaman'ın ölümü soruşturmasında doktor sevgiliye cinayetten iddianame
16:45 Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
16:49 Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi
16:46 Ceylanpınar'da bir eve roket düştü evde yangın çıktı
16:40 Yayaya çarpıp, fren yerine gaza basınca olanlar oldu
16:37 Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü
16:37 Uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı
14.10.2019 16:51:03