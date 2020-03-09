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Siirt'te izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

09.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:00
Siirt'te izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Siirt 'in Şirvan ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında H.Ç, M.Ç, Y.S, M.A. ve B.A'nın Demirkapı köyü bölgesinde devriye sırasında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu"na muhalefet ederek izinsiz kazı yaptığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.
Ddektörü ile suçüstü yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Şirvan, Siirt, Güncel
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