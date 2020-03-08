Siirt'te jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
Siirt'te jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.
08.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:56
Siirt 'te jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı başta olmak üzere sorumluluk alanlarındaki kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı.
Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren kadın yolcular, jandarmaya teşekkür etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı başta olmak üzere sorumluluk alanlarındaki kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı.
Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren kadın yolcular, jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Siirt'te jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Siirt, Güncel
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