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Siirt'te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Trafik Haftası kapsamında trafik kazalarının azaltılması ulaşımın güvenli bir şekilde yapılması için denetimlere devam ediyor.

Siirt'te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor
05.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:07
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Trafik Haftası kapsamında trafik kazalarının azaltılması ulaşımın güvenli bir şekilde yapılması için denetimlere devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" projeleri kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin artırılması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması konularında, trafik denetimlerinde bulunarak, sürücülerin ve yayların bilgilendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince, sürücülerin ve yayaların bilgilendirme çalışmaları aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Siirt, Güncel, Haber

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