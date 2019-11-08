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Siirt'te jandarmadan fidan dikimi

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı bahçesine fidan dikimi yapıldı.

08.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:34 Siirt'te jandarmadan fidan dikimi
'te İl Komutanlığı bahçesine fidan dikimi yapıldı.
Etkinliğe, Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.

Komutanlık bahçesindeki hatıra ormanına fidan diken Atik, jandarma teşkilatının sosyal sorumluluk projeleriyle de önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.
Atik, orman varlığının artırılması ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına Siirt'ten de yüksek bir katılım beklediklerini aktardı.

Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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