Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Siirt'te jandarmadan ilçe ve köylerde 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Haberler

Siirt'te jandarmadan ilçe ve köylerde 'dışarıya çıkmayın' anonsu

Siirt'te jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe ve köylerde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

23.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:20
Siirt'te jandarmadan ilçe ve köylerde 'dışarıya çıkmayın' anonsu
Siirt 'te jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe ve köylerde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe ve köylerde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı. Ekipler, 65 yaş ve üstü kişilere de yasağı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde araçların megafonu ile "Değerli köy sakinleri ülkemizde bulunan korona virüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmama konusunda duyarlı davranmalarını talep ediyoruz. Sağlığınız için tüm vatandaşları evlerine davet ediyoruz" anonsu yaptı.

Jandarma ekipleri, 65 yaş üstü kişilere yönelik kontroller gerçekleştirip, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi. Ekipler, dışarıya çıkamayanların da ihtiyaçlarını temin ederek, kendilerine teslim etti.

Jandarma ekipler, kısa mesaj sistemi üzerinden de muhtar ve koruculara bilgilendirme mesajı atıldığı da öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Siirt, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470'e yükseldi - Haberler Gaziantep'te sürücülere ceza yağdı - Haberler Eve gitmemek için bastonuyla direndi - Haberler Şüpheli şahıslarda silah ele geçirildi - Haberler Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Haberler İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading