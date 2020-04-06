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Siirt'te jandarmadan koronavirüs tedbirleri

Siirt'te Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıa karşı denetimlerini sürdürüyor.

06.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:12
Siirt'te jandarmadan koronavirüs tedbirleri
Siirt 'te Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıa karşı denetimlerini sürdürüyor.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında sorumluluk alanındaki noktalarda denetim yapıyor.
Ekipler Siirt-Eruh kara yolu Sağırsu ve Siirt-Baykan üçyol arama noktasında araçları durdurarak sürücülerin ateşini ölçüyor, ateşi yüksek olanları sağlık birimlerine yönlendiriyor.
Araç içindeki sosyal mesafe kuralı ile ilgili de denetim yapan ekipler sürücüleri maske takmaları, hijyen kurallarına uymaları konusunda bilgilendiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Siirt, Güncel
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