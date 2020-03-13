Siirt'te jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Siirt İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okullarda eğitim verdi.
13.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:18
Siirt İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okullarda eğitim verdi.
Siirt Jandarma İl Komutanlığınca hazırlanan "iyi dersler şoför amca" projesi kapsamında Maarif, Necip Fazıl Kısakürek, Selahaddin Eyyubi, Dadaşlar ve Doluharman ilkokulu öğrencilerine yönelik trafik konulu eğitim verildi.
Servis araçlarında inme binme kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve levhaları konusunda 192 öğrenciyi bilgilendiren görevliler, eğitim çalışmaları sonunda öğrencilere değerlendirme kartları verdi.
Trafik eğitimlerinin dönemler halinde il ve ilçelerde devam edeceği belirtildi.
Siirt Jandarma İl Komutanlığınca hazırlanan "iyi dersler şoför amca" projesi kapsamında Maarif, Necip Fazıl Kısakürek, Selahaddin Eyyubi, Dadaşlar ve Doluharman ilkokulu öğrencilerine yönelik trafik konulu eğitim verildi.
Servis araçlarında inme binme kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve levhaları konusunda 192 öğrenciyi bilgilendiren görevliler, eğitim çalışmaları sonunda öğrencilere değerlendirme kartları verdi.
Trafik eğitimlerinin dönemler halinde il ve ilçelerde devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Necip Fazıl Kısakürek, Jandarma, Siirt, Güncel
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