Siirt
'te kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı
SİİRT - Siirt'in Pervari
ilçesinde kaçak avcılarca hayvanları avlamak için kurulan tuzaklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerince yıkıldı. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik
köyü ile Van
'ın Çatak
ilçesi sınırı arasındaki bölgede kaçak avlanma yapıldığı ihbarını alan Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avcılar tarafından yapılmış göme adı verilen tuzak buldu. Bulunan tuzaklar ekipler tarafından yıkıldı. Kaçak avcıların yeni doğum yapacak olan yaban keçilerini yakalamak için kurdukları göme adı verilen tuzakların yaban keçilerinin soyunun tükenmesine neden olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, "Avlanma yapıldığı ihbarını alan ekiplerimiz yaptıkları çalışmalar sırasında avcılar tarafından bölgeye yapılan ilginç tuzaklara rastladı. Kaçak avcılar tarafından avlanmak için yapılan bazı uygulamalar ve yöntemler yaban keçilerinin nesillerinin yok olmasına neden oluyor. Yaban
türü zenginliğinin korunması için denetimlerimiz devam edecek. Yasak yöntemlerle avlanmaya veya avlanmasına izin verilmeyen türlere zarar vermeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü,Pervari,Doğa Koruma ve Milli Parklar,Siirt
09 Aralık 2018 Pazar 13:06