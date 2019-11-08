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Siirt'te kaçak balık avcıları suçüstü yakalandı

Siirt'te kaçak balık avı yapan 2 kişi yakalandı.

08.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:52 Siirt'te kaçak balık avcıları suçüstü yakalandı
'te kaçak balık avı yapan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrası yakınındaki Botan Çayı'nda denetim yaptı.

Denetimde 100'er metrelik 4 ağ, 2 lastik bot ele geçirildi. Ayrıca Botan Çayı'na bırakılan 100'er metrelik 7 ağ bulundu.

Kaçak balık avcılığı yaptıkları tespit edilen 2 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan ceza uygulandı.

Ele geçirilen malzemeler Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Botan Çayı, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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