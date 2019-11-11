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Siirt'te, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Siirt'te, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandıSiirt'teki Botan Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan 'Kral mezarı' bölgesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

11.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:55
'te, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Siirt'teki Botan Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan 'Kral mezarı' bölgesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.
İl Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye faaliyeti sırasında, Botan Vadisi Milli Parkı alanında bulunan Deliklitaş bölgesinde kaçak kazı yapıldığını tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Deliktaş bölgesindeki 'Kral mezarı'ı olduğu değerlendirilen alanda 6 kişiyi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. 1 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Siirt'te, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA


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