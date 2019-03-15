Siirt'te Kaçak Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Kaynak: DHA

SİİRT'te polis ve jandarma ortak bir operasyon gerçekleştirerek 3 eve baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 9 şarjör, 502 dolu fişek, tüfek üstü dürbünü ve 19 susturucu ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 kişi gözaltına alındı.Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte silah kaçakçılarına yönelik ortak operasyon başlattı. Ekipler, kent merkezi, Kurtalan ilçesi ve Kayabağlar Beldesi'nde belirlenen 3 eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, C.K., M.Ö. ve S.N. gözaltına alındı.- Siirt