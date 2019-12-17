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Siirt'te kaçakçılık operasyonları

Siirt'te farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 873 paket sigara ve 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

17.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:58Siirt'te kaçakçılık operasyonları
'te farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 873 paket sigara ve 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada gümrük kaçağı 44 paket sigara ve 44 kilogram nargile tütünü bulundu.
Farklı bir tarihte aynı uygulama noktasında bir yolcu minibüsünde yapılan aramada ise 829 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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