Siirt'te Kaçakçılıkla Mücadele

27 Kasım 2018 Salı 13:02



27 Kasım 2018 Salı 13:02

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ş.K, S.S. ve H.U'nun, haksız kazanç elde etmek amacıyla bulundurdukları ruhsatsız silah ve mühimmatları satmak için müşteri arayışında oldukları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Ekiplerce, şüphelilerin Kurtalan ilçesindeki evlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait 7 şarjör, 215 tabanca fişeği, 70 kurusıkı tabanca fişeği, 16 av tüfeği fişeği ile 2 cep telefonu ve bıçak ele geçirildi.