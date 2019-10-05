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Siirt'te kadın girişimcilere ödül

Siirt'te "Tarımda Girişimci Kadın Güçleniyor" programı ödül töreni düzenlendi.

05.10.2019 14:44Siirt'te kadın girişimcilere ödül
Siirt'te "Tarımda Girişimci Kadın Güçleniyor" programı ödül töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce valilikte düzenlenen törende konuşan Vali Ali Fuat Atik, projeyle toplumun vazgeçilmez unsuru olan kadınların tarımda da önemli işler başarabildiğinin bir kanıtı olduğunu aktardı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise proje kapsamında 75 kadının girişimcilik eğitimi verildiğini söyledi.
Dereceye giren ilk 3 kadın çiftçiye ödülleri verilen törene Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.

Fuat Atik, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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