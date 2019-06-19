19.06.2019 13:42
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Siirt'te kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Siirt

Siirt'in kenar mahallelerinde yaşayan kadınlar, tüccarların getirdiği cevizleri para karşılığı kırarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Siirt'in kenar mahallelerinde yaşayan kadınlar, tüccarların getirdiği cevizleri para karşılığı kırarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Siirt'te yaşayan kadınlar, aile ekonomisine katkıda bulunmak için ceviz kırıyor. Tüccarlardan aldıkları cevizleri torbası 15 liradan kıran kadınlar, bu şekilde kazandıkları paralarla evin geçimini sağlıyor. Mahalle olarak bu işi meslek haline getirdiklerini belirten Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Ayhan, mahalle sakinlerinin günde 1 veya 2 çuval ceviz kırarak geçimlerini sağladıklarını söyledi. Ayhan, "Bütün mahallede cevizlerle geçimlerini sağlıyorlar. Her bir evin 4-5 çocuğu var. Sabahtan akşama kadar birer torba ceviz kırıyorlar" dedi.

"Ceviz kırmak için sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz"

Sabahın erken saatlerinde kalkıp ceviz kırmaya başladıklarını belirten mahalle sakinlerinden Kader Turhan, yorucu bir iş olmasına rağmen bu işi severek yaptığını dile getirdi. Yaklaşık 100 kiloluk ceviz çuvalını tüccarlardan alarak evde çocuklarıyla kırıp ayırdıklarını kaydeden Turhan, "Torbasını 15 liradan kırıyorum. Günde 3 torba kırıyoruz ben ve kızlarım. Sabah 06.00'da kalkıyorum gece 12'ye kadar kırıyorum" diye konuştu.

Günde 2 çuval ceviz kırdığını ifade eden mele Eshat Kıraç, bu işi şu an aile bireyleriyle birlikte günde 2 veya 3 çuval ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Ceviz kırarak aile bütçesine ek gelir sağladıklarını aktaran Kıraç, "8 çocuğum var, ceviz kırıyoruz, kazandığımız para ile bütçemize katkı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT
Kaynak: İHA
Hüseyin Ayhan, Dumlupınar, Siirt, Yaşam

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