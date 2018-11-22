Siirt'te Kaldırım Çalışmaları Sürüyor

Siirt
Belediyesince kent genelinde devam eden kaldırımlara parke döşeme çalışmaları sürüyor.
Kent merkezinde farklı noktalarda yürütülen parke taşı çalışmaları Bahçelievler Mahallesi
Medine Caddesinde devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen noktalarda kaldırımlara parke taşı döşendiği ve çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.
Fen İşleri Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada "Kent genelinde çalışmalar kapsamında devam eden parke taşı döşeme çalışmalar devam etmektedir. Ekipler planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir" denildi. - SİİRT
Bahçelievler Mahallesi,Fen İşleri Müdürlüğü,Siirt
22 Kasım 2018 Perşembe 14:10