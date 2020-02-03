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Siirt'te kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

03.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:56Siirt'te kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
'in ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ormanbağı köyünde oturan Medeni Görenti kalp krizi geçirdi.
Köylülerin verdiği Ormanbağı Karakol Komutanlığındaki görevliler, Görenti'ye ilk müdahaleyi köyde yaptı.

112 Acil Sağlık ekipleri, köye 6 kilometre kala kar nedeniyle elektrik direğinin devrildiği yolu aşamadı.

Görent, jandarmanın yardımıyla 112 Acil Sağlık ekiplerinin bulunduğu yere götürüldü.
Siirt Devlet Hastanesine ulaştırılan Görenti'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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