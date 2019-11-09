Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt
'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Batman
karayolu üzerinde bulunan Gözpınar
köyü kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sondaj kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber
verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT