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Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

24.09.2019 14:41Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı
Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Şirvan karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sırrı Gerger'in kullandığı 63 PL 028 plakalı taş taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü, Emine Gergef ve Aslı Gergef'i çıkarttı. Yaralılar daha sonra 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Gerger, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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