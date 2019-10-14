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Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

14.10.2019 21:10Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı
Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gökçebağ beldesi Zorkaya köyü yolunda meydana geldi. Nusret Eriş yönetimindeki 21 KC 359 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Memet A. ile Murat E. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Nusret Gökçe, Gökçebağ, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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