Haberler » Güncel » Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu

Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu

Siirt'te kamyonun daldığı sürüdeki 15 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.

28.10.2019 21:30Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu
Siirt'te kamyonun daldığı sürüdeki 15 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt- Baykan karayolunda seyir eden Hüseyin A. yönetimindeki 34 AG 0277 plakalı kamyon, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Aygün yaralanırken, 15 koyun telef oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ölen hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Jandarma, Baykan, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:12 İzmirli gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 'Vatan Marşı'nı seslendirdi
00:11 Yemen, Bahreyn ve Nijerya'nın muhalif Şii grupları İran'da toplandı
00:05 Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
23:50 Otomobil sürücüsünün, motosikletliyi darbetmesi kamerada
23:48 Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)
23:46 Cumhuriyetin ilanının 96. yılı kutlanıyor - Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
23:46 Hdp önündeki eylemde 56'ncı gün
29.10.2019 00:35:53