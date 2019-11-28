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Siirt'te kapanan yollar ulaşıma açıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

28.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:02Siirt'te kapanan yollar ulaşıma açıldı
'in ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Geçittepe grup köy yolunun, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldığını belirtti.

Ekiplerin ağır kış şartlarına hazır olduğunu belirten Canpolat, "İlçeye bağlı 14 köyün ulaşımının sağlandığı Geçittepe grup köy yolu dün gece saatlerinden kar yağmasıyla kapandı. Ekiplerimizin bir saatlik çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı. Özel İdare ekipleri gerek personel gerekse araçlarla ağır kış şartlarına her daim hazırdır." dedi.

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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