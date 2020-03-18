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Siirt'te kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde Karayolları 94. Şube Şefliğine ait kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

18.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:00
Siirt'te kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde Karayolları 94. Şube Şefliğine ait kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsalda karla mücadele çalışması yürüten İrfan Balcı'nın kullandığı Karayolları 94. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı, Çeltik köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Balcı ve Zübeyir Gergef yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Şirvan, Balcı, Siirt, Güncel

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