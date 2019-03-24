Siirt
'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Şirvan
ilçesine bağlı Cevizlik, Kayahisar, Ormanlı
, Oya, Elmadalı ve Yamaçlı
ile Eruh
ilçesine bağlı Erkantepe ve Okçular
köylerine ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
Siirt, Kar, Güncel
Kaynak: AA