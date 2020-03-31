Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Siirt'te kar yağışı hayvan sahiplerini vurdu

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde etkili olan kar yağışı küçükbaş hayvan sahiplerini olumsuz etkiledi.

31.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:32
Siirt'te kar yağışı hayvan sahiplerini vurdu
Siirt 'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde etkili olan kar yağışı küçükbaş hayvan sahiplerini olumsuz etkiledi.

Elmadalı köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yemleri azalan hayvan sahipleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Cengiz Kartal adlı besici, hayvanları için verecek yemleri olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle hayvanlarını dışarılarda otlatamadığı için mağdur olduğunu aktaran Kartal, "Bu mevsimde kar yağdı. Şuanda hayvanlarımız içeride. Yemleri bitmiş yetkililere sesleniyorum mağduruz. Yetkililerin bize bir el atmalarını istiyorum. Çaresiz kar yağıyor hayvanları da bırakamıyoruz hiçbir yere de gidemiyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal, Şirvan, Siirt, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Siirt'te kar yağışı hayvan sahiplerini vurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:54: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Haber 14:53: Hatay'da kaçak dezenfektan üretilen iş yerine baskın - Haber 14:53: İmamın 'koronavirüs' paylaşımı endişeye neden oldu - Haber 14:53: KONYA Karantinada durumları şüpheli olanlar hastaneye sevkedildi - Haber 14:53: KOCAELİ 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber