Siirt'te kar yağışı ulaşımı aksattı
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı,ulaşımı olumsuz etkiledi.
02.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:15
Siirt 'in Şirvan ilçesinde kar yağışı,ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, Cevizlik, Nallıkaya ve Elmadalı köylere giden yolları ulaşıma kapadı.
Karla mücadele çalışması başlatan Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, Karker Tepesi mevkisinde yolda kayıp kara saplanan araçları kurtardı.
Ekiplerin çalışmasının ardından kapalı köy yolu kalmadı.
İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, Cevizlik, Nallıkaya ve Elmadalı köylere giden yolları ulaşıma kapadı.
Karla mücadele çalışması başlatan Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, Karker Tepesi mevkisinde yolda kayıp kara saplanan araçları kurtardı.
Ekiplerin çalışmasının ardından kapalı köy yolu kalmadı.
Kaynak: AA