Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti

Siirt'te bir market çalışanı, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti
27.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:32
Siirt'te bir market çalışanı, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Market karantinaya alınırken, diğer çalışanların da korona virüs testi pozitif çıktı.

Siirt'te çalışanlarının bir kısmının korona virüs testi pozitif çıkan market karantinaya alındı. Marketin karantinaya alınmasının ardından virüsten ölüm gerçekleşti. Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan marketin çalışanı olan 5 çocuk babası Abdulbaki Yolbaş (50), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Market çalışanlarının bir kısmında da korona virüs tespit edilmesi üzerine valilik markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Yolbaş, hastanede kılınan cenaze namazı sonrasında özel kıyafet giyen görevliler tarafından cenaze aracına konularak Şeyh Musa aile mezarlığına defnedildi.

Market 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı. Dezenfekte işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesi kararlaştırıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine LeBron James’ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
CHP’li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Davutoğlu, Bahçeli’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Haber
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Haberler››Güncel››Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı bir kentimizde artık 20 dakikada kılınacak - Haber 16:28: TİKA Ramazan'da Tanzanya'da ihtiyaç sahibi insanların yüzünü güldürdü - Haber 16:27: ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı - Haber 16:27: Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti - Haber 16:26: Çakırbeyli'nin emektar muhtarı: "Menderes için ağlamamıza bile izin vermediler" - Haber 16:05: Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi - Magazin 15:46: 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında - Haber 14:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu - Haber 09:34: ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor - Ekonomi