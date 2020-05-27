Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti
Siirt'te bir market çalışanı, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
27.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:32
Siirt'te çalışanlarının bir kısmının korona virüs testi pozitif çıkan market karantinaya alındı. Marketin karantinaya alınmasının ardından virüsten ölüm gerçekleşti. Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan marketin çalışanı olan 5 çocuk babası Abdulbaki Yolbaş (50), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Market çalışanlarının bir kısmında da korona virüs tespit edilmesi üzerine valilik markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Yolbaş, hastanede kılınan cenaze namazı sonrasında özel kıyafet giyen görevliler tarafından cenaze aracına konularak Şeyh Musa aile mezarlığına defnedildi.
Market 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı. Dezenfekte işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesi kararlaştırıldı. - SİİRT
Kaynak: İHA