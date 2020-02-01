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Siirt'te karda araçlarıyla mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde, karda araçlarıyla mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

01.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:48Siirt'te karda araçlarıyla mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
'in ilçesinde, karda araçlarıyla mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.
Pervari ilçesi Geçittepe mevkisinde, 15 kişinin bulunduğu dört aracın karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine yola çıkan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 saat süren çalışma sonucunda yolu ulaşıma açtı.
Yolun açılmasıyla karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat da kar nedeniyle Pervari, Eruh, Şirvan, Kurtalan ve Baykan ilçelerinde ulaşıma kapanan 85 köy yolunun, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldığını bildirdi.
Canpolat, "Yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Sürücülerin, kar nedeniyle karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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