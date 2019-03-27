Siirt'te Karda Mahsur Kalan Sürücüler Kurtarıldı

Siirt
'in Pervari
ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 6 aracın sürücüsü, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, Pervari ilçesi kırsalında iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediğini söyledi.
Canpolat, Geçittepe bölgesinde yoğun kar nedeniyle yolda 5 saat boyunca mahsur kalan 6 aracın sürücüsünün İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldığını, araçların iş makinelerin yardımıyla saplandıkları yerden çıkarıldığını belirtti.
Canpolat, kırsalda karla mücadele çalışmalarında 40 araç ve 50 personelin görev aldığını aktardı.
Pervari, Siirt, Güncel
Kaynak: AA