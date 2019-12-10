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Siirt'te kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt'te kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldıSiirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

10.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:32
'te kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Siirt'in ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle kapanan grup köy yolu İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Pervari ilçesi kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan Geçittepe yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı. Siirt Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yolun açıldığını belirterek sürücüleri araçlarına zincir takmaları konusunda uyardı. Bölgede ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Canpolat, Pervari ilçemize bağlı Geçittepe mevkiinde yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı kapanan grup köy yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yolumuz tekrar ulaşıma açıldı. Grup köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri mutlaka zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmaları uyarısında bulunuyoruz. Karla mücadele çalışmamız 7 gün 24 saat devam etmektedir dedi.
Siirt'te kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA


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