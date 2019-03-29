Siirt'te Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

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Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı köy grup yolları, İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı, Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Doğanca, Cesurtepe köy grup yolları, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Şuanda kapalı olan köy yolumuz bulunmamaktadır. Seçime sayılı günler kaldı. 10 ekip hazır halde bekletilmektedir. Kar yağması durumunda ekiplerimiz yol açma çalışması başlatarak ulaşımda aksaklığın yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletilmektedir. Ulaşımda aksaklığın olmaması için iş makinelerimiz hazır şekilde beklemektedir" dedi. - SİİRT