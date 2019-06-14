Siirt'te karne sevinci

Siirt'te, misafir öğrenciler karnelerini almanın sevincini yaşadı.

Suriyeli, Afganistanlı ve Iraklı öğrencilerin eğitim gördüğü 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi'nde karne dağıtım töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen törende, 126 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Faruk Süzgün, bir eğitim öğretim yılını daha sorunsuz şekilde geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Süzgün, Suriyeli ağırlıklı Iraklı ve Yemenli öğrencilere Türkçe'nin yanında kendi dillerinde eğitim verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin çoğu, Türkçe'nin yanında kendi dillerini burada öğrendiler. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı kapsamında Türk ve Suriyeli öğretmenler eğitim vermektedir. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kente gelen Suriyelileri, yıllardır en güzel şekilde ağırlıyoruz."

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Süzgün, çocuklara başarı dileyerek, tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Öğrencilerden Hatice Halef de derslerinin iyi olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA