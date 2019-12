Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi

SİİRT'te kavurma yapımına başlayan kasaplar, et siparişlerine yetişemeyince randevu sistemiyle satış yapmaya başladı. Kasap Abdurrahim Işıktaş, günde 20 koyun, 2 dana kestiğini belirterek, ayda yaklaşık 15 tona yakın et sattığını söyledi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Siirtliler, kavurma hazırlığına başladı. Kavurma yapmak isteyenlerin yoğun et talebi nedeniyle siparişlere yetişemeyen kasaplardan Abdurrahim Işıktaş randevu sistemiyle çalışmaya başladı. Geçen yıla oranla et fiyatının düştüğü Siirt'e, kavurmalık kemiksiz keçi etinin kilogramı 34, kemikli et ise 35 liradan satılıyor.

'GÜNDE 20 KOYUN, 2 DANA KESİYORUM'

Her yıl bu dönemlerde kavurma hazırlığı yapıldığını anlatan kasap Abdurrahim Işıktaş, kavurma için kesilen dana, keçi ve koyunların etlerini sipariş üzerine yaptıklarını, talepler artınca randevu sistemiyle çalıştıklarını söyledi. Siirtliler'in her yıl düzenli olarak kavurma yaptığını anlatan Işıktaş, "Siirt'teki kasapların işleri bu mevsimlerde açılıyor. Et tüketimi bu mevsimde 2 kat artıyor. Şu an normal günlük et satışları yapamaz hale gedik. Daha çok kavurma için et kesimi yapıyoruz iş yerimizde. Siirtliler yani daha doğrusu Güneydoğu bölgesinde vatandaşlar olarak ete bir hayli düşkünüz. Siirtliler ise her yıl kış ayında kendilerine kavurma hazırlıyor ve bu kavurmaları tenekelerde muhafaza altına alıyorlar. Soğuk günlerde hazır yemek olarak bilinen kavurmayı çıkarıp gerek kahvaltıda gerekse akşam yemekleri ve öğle yemeklerinde tüketiyorlar. Kavurma daha çok keçi etinden yapılıyor. Gelen siparişlerimizi yetiştiremiyoruz. Günde 20 koyun, 2 dana kesiyoruz. Aylık yaklaşık 15 tona yakın et satıyoruz" dedi.

