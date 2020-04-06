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Siirt'te kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe cezası

Siirt'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi.

06.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:18
Siirt'te kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe cezası
Siirt 'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi.
Şirvan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla getirilen tedbirlere uymayanlar hakkında işlem yapılıyor.
Bu kapsamda jandarma bölgesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza uygulandı.
Sokağa çıkma yasağı ile maske takma kuralını ihlal eden 6 kişi ile 3 işletmeye de 5 bin 508 lira ceza verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şirvan, Siirt, kavga, Güncel
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