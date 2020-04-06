Siirt'te kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe cezası
Siirt'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi.
06.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:18
Şirvan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla getirilen tedbirlere uymayanlar hakkında işlem yapılıyor.
Bu kapsamda jandarma bölgesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza uygulandı.
Sokağa çıkma yasağı ile maske takma kuralını ihlal eden 6 kişi ile 3 işletmeye de 5 bin 508 lira ceza verildi.
Kaynak: AA