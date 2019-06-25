Siirt'te Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi

Siirt'te Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni düzenlendiSİİRT – Siirt Valisi Ali Fuat Atik tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 15 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli mücadele madalyası ve beratı takdim edildi.Siirt Valiliği konferans salonunda düzenlenen törene, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Murat Güzelcan, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Vali Yardımcısı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.Törende konuşan Vali Atik, insanların yaşadığı toprakların vatan olmasının kolay olmadığını söyledi Vali Atik, "Bugün Şanlı bayrağımızın altında Millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan uğrunda, milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan gazilerimizin sayesindedir. İnsanların yaşadığı toprakların Vatan olması kolay olmuyor. Üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların Vatan olması için şehitler verildi, gazi olundu, o yüzden bu topraklar çok değerli ve kutsal topraklardır. Kıbrıs Türk halkını zulüm ve baskıdan kurtararak, onlara bağımsızlığını teslim ettik. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçikler, üstün cesaret ve kahramanlık göstererek büyük bir zafere imza atmışlardır. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Vali Atik Kıbrıs Barış Harekatında görevli 15 gaziye madalyalarını takdim etti.Madalya tevcih töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.