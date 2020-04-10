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Siirt'te kimya öğretmenleri el ele verip korona virüse karşı dezenfektan üretti

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojileri bölüm öğretmenleri, korona virüse karşı dezenfektan üretimine başladı.

10.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:43
Siirt'te kimya öğretmenleri el ele verip korona virüse karşı dezenfektan üretti
Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojileri bölüm öğretmenleri, korona virüse karşı dezenfektan üretimine başladı.

Siirt'te artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için ham madde sıkıntısını aşarak üretime başladıklarını belirten Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevda Onay, ilk etapta yüzey dezenfektanı, sonraki aşamada ise sıvı sabun, el dezenfektanı ve kolonya üreteceklerini söyledi. Onay, "Okulumuz kimya teknolojileri bölümü öğretmenleri yoğun bir mesai yapıyor. Başta kamu kurumları olmak üzere piyasada artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için geçen hafta ham madde sıkıntısını aşarak altyapı çalışmalarını tamamladığımız okulumuzda günlük 3 ile 6 ton kapasitesiyle üretime başladık. Bu miktarı çeşitlendirerek dezenfektanın yanında sıvı sabun, el dezenfektanı ve kolonya da üretmeyi planlıyoruz. Ürettiğimiz dezenfektanları 5'er ve 20'er litrelik bidonlara doldurarak, bunları peyderpey Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilgili kurumlara göndereceğiz. Korona virüse karşı meslek liselerinin dezenfektan üretebilecek bir potansiyeli var. Biz okul olarak elimizi taşın altına koyduk" dedi.

5'er litrelik bidonlarda üretilen dezenfektanlar ildeki kamu kurumlarına dağıtılacak. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım, Siirt, Güncel
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