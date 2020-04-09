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Siirt'te kısa çalışma ödeneğine 295 başvuru

Siirt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ömer Aslan, kısa çalışma ödeneğine 295 işletmenin başvuru yaptığını belirtti.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:48
Siirt'te kısa çalışma ödeneğine 295 başvuru
Siirt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ömer Aslan, kısa çalışma ödeneğine 295 işletmenin başvuru yaptığını belirtti.

İşlemleri tamamlanan işletmelerin başvuru taleplerini Ankara 'ya gönderdiklerini ve ödemelerin peyderpey yapılacağını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Şartları esnetilen kısa çalışma ödeneği uygulaması başvuruları sürüyor. Kısa çalışma ödeneği talebinde bulunmak isteyen işverenlerimiz, kurumumuzun internet sitesi www.iskur.gov.tr sayfasındaki 'Kısa Çalışma Ödeneği' başlıklı bölümde başvuruyu gerçekleştirebilir. İstenen belgelerin kaşe ve imzalı olarak taranıp eklenerek kisacalisma.siirt@iskur.gov.tr mail adresimize göndermeleri gerekmektedir. Gelen başvurular müdürlüğümüzce incelenmekte ve varsa eksiklikler tamamlandıktan sonra yine müdürlüğümüzce Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Kurulumuzun ilgili grup başkanlığına gönderilmektedir. İlgili başkanlık tarafından talebi uygun görülenlerin ödeneği başlatılmaktadır. Bugünü kadar 295 işletme başvuru yaptı."
Aslan, işverenlere çağrıda bulunarak, işçi çıkarmamaları ve kısa çalışma ödeneğine başvurmaları önerisinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Ömer Aslan, Ankara, İŞKUR, Siirt, Güncel
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