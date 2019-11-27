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Siirt'te kışa hazırlık ve kara mücadele toplantısı

Siirt'te kışa hazırlık ve karla mücadele toplantısı yapıldı.

27.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:02Siirt'te kışa hazırlık ve kara mücadele toplantısı
'te kışa hazırlık ve karla mücadele toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan başkanlığında yapılan toplantıya kaymakamlar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve Siirt Karayolları Şube Şefliği yetkilileri katıldı.

Yıldızhan, toplantıda yaptığı konuşmada, kış aylarında mevsim şartlarının ağır geçmesi gözönüne alınarak, bölgede ihtiyaç duyulan ve eksiklik hissedilen konuların görüşüldüğünü aktardı.

Vatandaşların kış aylarında herhangi bir sorun yaşamamaları için kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarının önemine değinen Yıldızhan, "Vatandaşlarımızın kış sezonunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili kurumların 24 saat esasına göre hizmet vermeleri için plan ve program dahilinde çalışmalar yapacak." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Zihni Yıldızhan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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