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Siirt'te kitap fuarı açıldı

Siirt'te kitap fuarı açıldı.

24.09.2019 15:54Siirt'te kitap fuarı açıldı
Siirt'te kitap fuarı açıldı.

Güres Caddesi Sancaklar Okulu yanında açılan fuarı gezen öğrenciler kitapları inceledi. Kitapevi sahibi Serdar Obay, 3 gün sürecek fuara okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli kitapların yer aldığını söyledi.
Fuarın ilk gününde ilgiden memnun olduklarını belirten Obay, şunları aktardı:

"Yüzlerce kitap fuarda yerini aldı. Güncel kültür ve yardımcı kaynak kitapları uygun fiyatlardan satışa sunuldu. İlk günkü yoğunluktan memnunuz. Fuar kapsamında her çocuğa kitap kumbarası hediye ediyoruz."

Kitapevi, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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