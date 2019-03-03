Siirt
'te kitap okuma etkinliği düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen üniversiteli 15 genç, bir saat kitap okudu.
Gençlerden Melike Yılmaz
, kitap okumanın önemine dikkati çekmek amacıyla programı yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:
"Burada bir saat kitap okuduk. İnsanlar bizi takdir etti. Biz de bizden büyüklere ve küçüklere örnek olmak istedik. İnşallah bu kitap okuma etkinliğimiz sayesinde ilimizde kitap okuyanların sayısı artar. Her hafta sonu düzenleyeceğimiz etkinliğe herkesi davet ediyorum."
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt, Güncel
Kaynak: AA