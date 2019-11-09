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Siirt'te Kızılay Haftası etkinlikleri

Siirt'te Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

09.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:06Siirt'te Kızılay Haftası etkinlikleri
'te Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Türk Kızılay Siirt Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, Kızılay Haftasının çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi.
30 Ağustos Zafer Ortaokulunda düzenlenen programda öğrencilere Kızılay'ın öneminin anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl ve ilçelerde birçok etkinlik yapılarak kan bağışının hayat kurtardığı anlatıldı. Vatandaşlar kan bağışında bulundu. Atabağı beldesinde de öğretmenler ve vatandaşlar 27 ünite kan bağışı yapıldı. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Sağlıklı herkesin düzenli olarak kan bağışında bulunmasını bekliyoruz."

Kızılay Haftası, Kızılay, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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