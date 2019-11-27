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Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

27.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:00Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt - Kurtalan karayolu 5. kilometresi Yağmurtepe mevkisinde meydana geldi. Tayfun E. yönetimindeki 31 AGH 82 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Tayfun E., Muhammet Umut I., Fırat K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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