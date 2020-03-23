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Siirt'te korkutan yangın

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı.

23.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:41
Siirt'te korkutan yangın
Siirt 'in Kurtalan ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen iki kişi, ambulansta tedavi edildi.

Kurtalan ilçesinde bulunan Kültür Mahallesindeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan aile fertleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeni ile ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Kurtalan, İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa

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