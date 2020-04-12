Siirt'te koronavirüsü yenen 8 hasta, alkışlarla taburcu oldu

SİİRT'te koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınarak tedavileri tamamlanan 8 kişi, sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu oldu.

Siirt 'te 132 kişi koronavirüs testleri pozitif çıkınca Siirt Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Geçent günlerde 47 hastanın iyileşerek taburcu olduğu Siirt Devlet Hastanesi'nde karantina sürecinde yapılan tedavilerinin ardından iyileşenlerden 8'i daha bugün taburcu edildi. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 8 kişiyi alkışlarla uğurladı.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nesri Atiş, "Bugün taburcu olan 8 hastayla birlikte toplamda 55 hastamızın tedavileri tamamlanarak evde takibe alınmıştır. Bu hastalarımızdan en küçüğü 1,5 yaşında en büyüğü de 68 yaşında olup, hipertansiyon ve diyabet hastalığı mevcuttur" dedi.

77 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Siirt'te koronavirüs salgınından dolayı hastalanan 8 haftalık hamile kadının da taburcu edildiğini ifade eden Başhekim Atiş, 77 hastanın da karantina süreçlerinin sürdüğünü aktardı. Başhekim Atiş şunları söyledi:

"Taburcu olan hastalarımızdan 1 tanesi de 8 haftalık hamiledir. Şu an hastanemizde tedavi altında olan 73 servis ve 4 yoğun bakımda olmak üzere toplam 77 hastamız bulunmaktadır. İl Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'in destekleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Siirt Devlet Hastanesi'nin tüm çalışanlarının özverili çalışmasıyla pandemi sürecini hızlı tanı ve tedavi uygulayarak kontrollü şekilde geçirmekteyiz. Hastanemiz bünyesinde tıbbi ekipman ve tedavi ulaşımı ile ilgili ilk günden itibaren herhangi sıkıntı yaşanmamakta olup, 3'üncü basamak tedavilere dahi kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Mevcut süreçte sağlık çalışanları olarak sizler için buradayız, sizler de kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın lütfen."